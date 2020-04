Analysts Offer Insights on Financial Companies: Deutsche Bank AG (NYSE: DB) and Deutsche Wohnen (Other OTC: DWHHF)

Analysts have been eager to weigh in on the Financial sector with new ratings on Deutsche Bank AG (DB – Research Report) and Deutsche Wohnen (DWHHF – Research Report).

Deutsche Bank AG (DB)

UBS analyst Daniele Brupbacher maintained a Hold rating on Deutsche Bank AG yesterday and set a price target of EUR6.70. The company’s shares closed last Monday at $6.38.

Brupbacher commented:

“ZuRICH (dpa-AFX Analyser) – Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel fur Deutsche Bank von 8,50 auf 6,70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf “Neutral” belassen. Analyst Daniele Brupbacher rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie bei dem Finanzinstitut mit mehr Ertragsdruck und teurer werdenden Risikoabsicherungen. Es sei nicht auszuschliessen, dass die Frankfurter in diesem Jahr wieder einen Verlust schreiben. Mit mit auf die Kapitalausstattung und die Bilanz stehe die Deutsche Bank aber besser da als noch wahrend der Weltfinanzkrise 2009./tih/mis Veroffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / 19:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 fur das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.”

According to TipRanks.com, Brupbacher is ranked #5072 out of 6228 analysts.

The word on The Street in general, suggests a Moderate Sell analyst consensus rating for Deutsche Bank AG with a $5.86 average price target, representing a -7.6% downside. In a report issued on March 24, Kepler Capital also upgraded the stock to Hold with a EUR4.00 price target.

Deutsche Wohnen (DWHHF)

UBS analyst Charles Boissier maintained a Buy rating on Deutsche Wohnen yesterday. The company’s shares closed last Monday at $37.86.

Boissier said:

“ZuRICH (dpa-AFX Analyser) – Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung fur Deutsche Wohnen auf “Buy” belassen. Die kurz- und langerfristigen Auswirkungen der Covid-19-Krise auf Deutsche Wohnen seien wohl vergleichsweise gering, schrieb Analyst Charles Boissier in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./ajx/mis Veroffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / 19:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 fur das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.”

Boissier has an average return of 3.6% when recommending Deutsche Wohnen.

According to TipRanks.com, Boissier is ranked #880 out of 6228 analysts.

The word on The Street in general, suggests a Moderate Buy analyst consensus rating for Deutsche Wohnen with a $41.96 average price target, implying a 10.8% upside from current levels. In a report issued on March 24, Berenberg Bank also maintained a Buy rating on the stock with a EUR34.00 price target.

