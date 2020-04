Analysts Have Conflicting Sentiments on These Financial Companies: Deutsche Bank AG (NYSE: DB) and UniCredit SpA (Other OTC: UNCFF)

Companies in the Financial sector have received a lot of coverage today as analysts weigh in on Deutsche Bank AG (DB – Research Report) and UniCredit SpA (UNCFF – Research Report).

Deutsche Bank AG (DB)

In a report issued on April 1, Eoin Mullany from Berenberg Bank maintained a Sell rating on Deutsche Bank AG, with a price target of EUR4.50. The company’s shares closed last Friday at $5.90, close to its 52-week low of $4.99.

Mullany commented:

“HAMBURG (dpa-AFX Analyser) – Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung fur Deutsche Bank auf “Sell” mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Sicherheit bezuglich des Werts der Vermogensanlagen in der Bankenbranche sei gegenwartig der Schlusselfaktor fur die Bewertung, schrieb Analyst Eoin Mullany in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die Deutsche Bank und die franzosischen Geldinstitute sei er in dieser Hinsicht vorsichtig./bek/nas Veroffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 16:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 fur das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.”

Mullany has an average return of 25.4% when recommending Deutsche Bank AG.

According to TipRanks.com, Mullany is ranked #5152 out of 6217 analysts.

Currently, the analyst consensus on Deutsche Bank AG is a Moderate Sell with an average price target of $5.86, a -1.0% downside from current levels. In a report issued on March 17, RBC Capital also maintained a Sell rating on the stock with a EUR5.00 price target.

UniCredit SpA (UNCFF)

In a report issued on April 2, Benjie Creelan from Jefferies maintained a Buy rating on UniCredit SpA, with a price target of EUR10.30. The company’s shares closed last Friday at $7.06.

Creelan observed:

“NEW YORK (dpa-AFX Analyser) – Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel fur Unicredit von 17 auf 10,30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf “Buy” belassen. In der Corona-Krise seien Banken nicht das Problem, sondern Teil der Losung, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Regulierungsbehorden verschafften den Banken Luft bei Liquiditat, Kapital und Verlustanrechnung. In einem von niedrigen Zinsen und steigenden Schulden gekennzeichneten Marktumfeld seien die Papiere sudeuropaischer Geldhauser mittelfristig aber nicht besonders attraktiv./bek/kro Veroffentlichung der Original-Studie: 02.04.2020 / 18:22 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2020 / 19:01 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 fur das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.”

According to TipRanks.com, Creelan is ranked #616 out of 6217 analysts.

UniCredit SpA has an analyst consensus of Strong Buy, with a price target consensus of $13.92, implying an 89.4% upside from current levels. In a report issued on March 25, Berenberg Bank also maintained a Buy rating on the stock with a EUR10.00 price target.

