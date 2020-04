Analysts Are Neutral on These Financial Stocks: Deutsche Bank AG (DB), Deutsche Wohnen (DWHHF)

Analysts fell to the sidelines weighing in on Deutsche Bank AG (DB – Research Report) and Deutsche Wohnen (DWHHF – Research Report) with neutral ratings, indicating that the experts are neither bullish nor bearish on the stocks.

Deutsche Bank AG (DB)

In a report issued on March 31, Jernej Omahen from Goldman Sachs maintained a Hold rating on Deutsche Bank AG, with a price target of EUR6.80. The company’s shares closed last Friday at $5.90, close to its 52-week low of $4.99.

Omahen wrote:

"NEW YORK (dpa-AFX Analyser) – Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel fur Deutsche Bank von 7,60 auf 6,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Den plotzlichen globalen Stillstand reflektierend, habe er seine uberschuss-Schatzungen fur europaische Banken um weitere 120 Milliarden Euro in der Zeit von 2020 bis 2023 gekurzt, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Liquiditat sei nun ein entscheidendes Kriterium, um eine Erholung auf Unternehmensseite zu unterstutzen. Im Bankensektor sollten sich Anleger auf grosse Institute mit breiter regionaler Aufstellung, hoher Profitabilitat und starker Kapitalisierung konzentrieren./ajx/jha/

According to TipRanks.com, Omahen is ranked #4765 out of 6213 analysts.

Deutsche Bank AG has an analyst consensus of Moderate Sell, with a price target consensus of $5.71, representing a -3.5% downside. In a report issued on March 18, Kepler Capital also upgraded the stock to Hold with a EUR4.00 price target.

Deutsche Wohnen (DWHHF)

In a report issued on April 2, Jonathan Kownator from Goldman Sachs maintained a Hold rating on Deutsche Wohnen, with a price target of EUR35.00. The company’s shares closed last Monday at $37.86.

Kownator commented:

"NEW YORK (dpa-AFX Analyser) – Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel fur Deutsche Wohnen von 36,80 auf 35,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator berucksichtigt in seinen Schatzungen fur europaische Immobilienkonzerne nun die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Er verwies darauf, dass Deutsche Wohnen wegen der enormen Unsicherheit bereits auf eine Bewertung des Immobilienbestands zum Halbjahr verzichte./tav/zb

Veroffentlichung der Original-Studie: 02.04.2020 / 23:20 / GMT

Kownator has an average return of 6.8% when recommending Deutsche Wohnen.

According to TipRanks.com, Kownator is ranked #1097 out of 6213 analysts.

The word on The Street in general, suggests a Moderate Buy analyst consensus rating for Deutsche Wohnen with a $43.04 average price target, representing a 13.7% upside. In a report issued on March 27, Independent Research also maintained a Hold rating on the stock with a EUR35.50 price target.

