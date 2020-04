Analysts Are Bullish on These Consumer Goods Stocks: Compagnie Générale des Établissements Michelin (MGDDF), Nestlé SA (NSRGF)

There’s a lot to be optimistic about in the Consumer Goods sector as 2 analysts just weighed in on Compagnie Générale des Établissements Michelin (MGDDF – Research Report) and Nestlé SA (NSRGF – Research Report) with bullish sentiments.

Compagnie Générale des Établissements Michelin (MGDDF)

J.P. Morgan analyst Jose Asumendi maintained a Buy rating on Compagnie Générale des Établissements Michelin on April 5 and set a price target of EUR90.00. The company’s shares closed last Thursday at $82.60.

Asumendi observed:

“NEW YORK (dpa-AFX Analyser) – Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel fur Michelin von 100 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf “Overweight” belassen. In einer am Montag vorliegenden Branchenstudie kurzte Analyst Jose Asumendi nun schon zum zweiten Mal im Zuge der Covid-19-Krise seine Gewinnschatzungen fur den europaischen Autosektor. Er rechnet nun 2020 mit einem weltweiten Ruckgang der Autoproduktion von 19 Prozent im Jahresvergleich, nachdem er zuvor einen Ruckgang von neun Prozent prognostiziert hatte. Unter den Zulieferern schatzt er Schaeffler sowie den Reifenhersteller Michelin als besonders defensive Werte ein./ajx/bek Veroffentlichung der Original-Studie: 05.04.2020 / 21:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2020 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 fur das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.”

According to TipRanks.com, Asumendi is a 1-star analyst with an average return of -6.2% and a 37.8% success rate. Asumendi covers the Consumer Goods sector, focusing on stocks such as Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Continental Aktiengesellschaft, and Daimler.

Currently, the analyst consensus on Compagnie Générale des Établissements Michelin is a Strong Buy with an average price target of $109.27, a 19.2% upside from current levels. In a report issued on April 1, Barclays also upgraded the stock to Buy with a EUR90.00 price target.

Nestlé SA (NSRGF)

J.P. Morgan analyst Celine Pannuti maintained a Buy rating on Nestlé SA on April 5. The company’s shares closed last Monday at $106.20.

Pannuti noted:

“NEW YORK (dpa-AFX Analyser) – Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung fur Nestle auf “Overweight” belassen. Analystin Celine Pannuti kurzte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie ihre Schatzungen fur europaische Lebensmittel-, Getranke- und Konsumguterhersteller. Sie bevorzugt Segmente mit defensiver Ausrichtung wie Lebensmittel, Konsumguter fur den Massenmarkt und Softdrinks. Vorsichtiger ist sie fur Hersteller von alkoholischen Getranken und Schonheitsprodukten. Zu ihren “Top Picks” zahlen Nestle, Reckitt Benckiser und Danone./ajx/zb Veroffentlichung der Original-Studie: 05.04.2020 / 15:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2020 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 fur das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.”

According to TipRanks.com, Pannuti is a 4-star analyst with an average return of 3.5% and a 60.0% success rate. Pannuti covers the Consumer Goods sector, focusing on stocks such as Anheuser-Busch Inbev Sa, Essity AB, and Unilever.

Currently, the analyst consensus on Nestlé SA is a Moderate Buy with an average price target of $110.99, implying a 2.8% upside from current levels. In a report issued on March 24, UBS also maintained a Buy rating on the stock with a CHF105.00 price target.

